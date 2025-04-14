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Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал очередной камбэк его команды в плей-офф

Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал очередной камбэк его команды в плей-офф
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги второго матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором его команда отыгралась со счёта 0:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

— Сегодня мы вновь проигрывали 0:3, но если сравнивать этот матч с другими подобными, то мы делали больше хороших вещей. Без сомнения, мы совершали ошибки, при этом хочу отметить действия соперника. Требовали от ребят, чтобы они продолжали создавать моменты, наш первый гол придал импульс «Трактору», особое настроение. В целом мы были лучше на льду и заслужили победу.

— Можно сказать, что Максим Шабанов решает все вопросы?
— Шабанов был весь сезон таким игроком. При этом он обладает таким невероятным ощущением конкуренции, которую он может выигрывать. Хочу отметить нашего капитана, Владимира Ткачёва, он вёл команду за собой, сейчас он показывает свой лучший хоккей. И это необходимо в исполнении лидеров, чтобы побеждать в плей-офф. Иначе шансов нет, ничего не получится. Ещё хочу отметить действия нашего вратаря, наших спецбригад. Кто-то должен за собой вести команду, это был Ткачёв, а Шабанов справился со своей ролью. В овертайме он провёл силовой приём, из которого и вырос победный гол Дронова.

— Может ли «Трактор» побеждать иначе: сам забивать первым, не позволять сопернику отыгрывать преимущество?
— Я бы с вами согласился, если бы мы говорили о серии с «Адмиралом». На мой взгляд, сегодня мы очень хорошо начали матч, и нельзя не отметить, что у Минска хорошие игроки, которые воспользовались своими моментами, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие встречи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* — при необходимости

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