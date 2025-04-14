Гру: судьи в России не подвержены никакому влиянию извне. Они судят игру так, как её видят

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о своём отношении к российским судьям в течение сезона и в сегодняшнем матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором отменили три заброшенные шайбы его команды.

— Вы очень спокойно общаетесь с судьями в течение сезона. А сегодня тяжело было сдержаться?

— Наверное, я вас удивлю своим ответом, но сегодня мы видели две команды, которые боролись за любое преимущество, и что мне нравится в судьях в России – они совершенно не подвержены никакому влиянию извне. Они судят игру так, как её видят. С учётом уровня игр плей-офф и интереса к ним, любое судейское решение рассматривается под микроскопом, и нормально, что эти решения нравятся не всем, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.