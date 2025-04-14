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Гру: судьи в России не подвержены никакому влиянию извне. Они судят игру так, как её видят

Гру: судьи в России не подвержены никакому влиянию извне. Они судят игру так, как её видят
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о своём отношении к российским судьям в течение сезона и в сегодняшнем матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором отменили три заброшенные шайбы его команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

— Вы очень спокойно общаетесь с судьями в течение сезона. А сегодня тяжело было сдержаться?
— Наверное, я вас удивлю своим ответом, но сегодня мы видели две команды, которые боролись за любое преимущество, и что мне нравится в судьях в России – они совершенно не подвержены никакому влиянию извне. Они судят игру так, как её видят. С учётом уровня игр плей-офф и интереса к ним, любое судейское решение рассматривается под микроскопом, и нормально, что эти решения нравятся не всем, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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