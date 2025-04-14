Ожиганов: если игроки «Динамо» повесят головы, то грош нам цена

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о двух поражениях от «Ак Барса» (0-2) в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«На старте первого периода пропустили этот гол, в результате чего оказались в роли догоняющих. Вторую игру подряд это произошло, и не смогли переломить. В следующий раз надо быть впереди соперника.

Где-то нам надо больше трафика создавать под воротами соперника, делать помехи, и тогда голкиперу соперника будет не так хорошо. Если мы сейчас повесим головы, то грош нам цена. Серия идёт до четырёх побед. Это банальные слова, но это правда. Поэтому едем выигрывать в Казань.

Совершили больше потерь по той причине, что кто-то пытался взять игру на себя и стать героем. Но от этого никуда не деться. В такой ситуации начинаешь лезть в кучу, шайба теряется. В третьем периоде надо было отыгрываться, отсюда такие нюансы.

В ситуации с пропущенными голами надо смотреть видео и разбираться. Это всё работает в совокупности – нападающие и защитники. Одни должны блокировать броски, другие – расчищать пятак.

У нас есть понимание, как спасать серию. Эту серию нельзя сравнивать с прошлогодней с «Трактором». Это совершенно разные серии», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.