Главный тренер «Трактора» высказался о трёх отменённых голах в ворота «Динамо» Мн

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал три незасчитанных гола его команды в матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.
— Было у вас в карьере, чтобы за игру отменяли три гола вашей команды?
— На самом деле, легко отменять голы, которые не должны быть засчитаны, поэтому вопросов нет. Но я уже встречался с таким много лет назад: в овертайме отменили три гола, два из них забила моя команда. Однако в итоге мы победили, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
На девятой минуте первого периода американский защитник «Трактора» Логан Дэй поразил ворота минчан дальним броском, но гол был сразу же отменён из-за помехи вратарю. Через несколько минут также был не засчитан гол нападающего Виталия Кравцова, который добил шайбу в ворота уже после свистка судьи. В овертайме был отменён гол форварда челябинцев Никиты Коростелёва.
- 14 апреля 2025
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