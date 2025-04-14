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Главный тренер «Трактора» высказался о трёх отменённых голах в ворота «Динамо» Мн

Главный тренер «Трактора» высказался о трёх отменённых голах в ворота «Динамо» Мн
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал три незасчитанных гола его команды в матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Энас, Усов) – 15:02 (5x5)     0:2 Усов (Брук, Пинчук) – 17:04 (5x5)     0:3 Бориков (Тирни, Липский) – 21:07 (5x5)     1:3 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 29:37 (5x5)     2:3 Кэмпфер (Ткачёв, Шабанов) – 34:47 (4x4)     3:3 Шабанов (Дронов) – 38:16 (5x5)     4:3 Дронов (Дэй) – 69:57 (5x5)    

— Было у вас в карьере, чтобы за игру отменяли три гола вашей команды?
— На самом деле, легко отменять голы, которые не должны быть засчитаны, поэтому вопросов нет. Но я уже встречался с таким много лет назад: в овертайме отменили три гола, два из них забила моя команда. Однако в итоге мы победили, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На девятой минуте первого периода американский защитник «Трактора» Логан Дэй поразил ворота минчан дальним броском, но гол был сразу же отменён из-за помехи вратарю. Через несколько минут также был не засчитан гол нападающего Виталия Кравцова, который добил шайбу в ворота уже после свистка судьи. В овертайме был отменён гол форварда челябинцев Никиты Коростелёва.

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