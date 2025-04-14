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Защитник «Ак Барса» Миллер высказался о второй победе в Москве

Защитник «Ак Барса» Миллер высказался о второй победе в Москве
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Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился эмоциями от двух побед над московским «Динамо» (0-2) в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина. Обе встречи прошли в Москве.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5)     0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)    

«Довольно тяжёлые получились матчи. Это часть игры, обе команды хотят победить. Они хотят залезть нам под кожу, но мы должны оставаться спокойными и действовать как одна команда, играть в свой хоккей.

Мы здорово играем как команда в этой серии, но и соперник тоже хорош, нельзя их недооценивать. Просто сейчас мы действуем лучше.

Честно говоря, мы никогда не довольны собой на все сто, однако хорошо, что мы забрали оба матча на выезде и теперь едем домой. Есть много о чём подумать, но это были неплохие две игры.

Было много позитивных моментов в этой встрече. Надо будет обратить внимание на соперника, они любят растягивать оборону, делать забегания, нужно постоянно держать их перед собой.

Конечно, хочется вернуться домой, остаться там и завершить серию, но мы идём от игры к игре», — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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