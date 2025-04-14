«Можем подтвердить». В «Вашингтоне» отреагировали на слова Овечкина о чипсах в самолёте

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на слова российского форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина о чипсах в самолёте по пути на выездные матчи.

В официальном аккаунте «Вашингтона» в соцсети X (ранее Twitter) было опубликовано фото нападающего в аэропорту с чемоданом и пачками чипсов в руке. Подпись к фото гласит: «Можем подтвердить».

Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

Известно, что Александр нередко прибегает к употреблению не самой здоровой пищи, а во время встреч часто пьёт газировку.

Напомним, Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), 6 апреля, установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым отодвинув на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.