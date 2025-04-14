Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 14 апреля 2025 года

Сегодня, 14 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состоялись две вторые встречи четвертьфинальных серий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. КХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала. Вторые матчи:

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ;

«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) — 0:2.

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» (Омск) — 1-1;

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) — 1-1;

«Трактор» – «Динамо» (Минск) — 2-0;

«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» — 0-2.