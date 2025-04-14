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Александр Овечкин назвал мечтой встречу с Уэйном Гретцки

Александр Овечкин назвал мечтой встречу с Уэйном Гретцки
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об Уэйне Гретцки.

«Он прекрасный человек. Впервые мы увиделись на драфте вроде бы 2005 или 2006 года. Знаете, мы пообедали с ним в Лос-Анджелесе, встретились с его женой. Встретиться с легендой — мечта, мы хорошо провели время вместе», — сказал Овечкин на подкасте у Пэта Макафи.

39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 896 точных бросков.

Ранее Александр не исключил, что может остаться в «Вашингтоне» по завершении контракта в 2026 году, но будет смотреть на своё состояние.

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