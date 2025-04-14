Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 14 апреля

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 14 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, состоялись четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала

Восточная конференция. Вторые матчи:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1:2 Б;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3:1.

Западная конференция. Первые матчи:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 Б;
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2:0.

Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф МХЛ выглядит следующим образом:

«Мамонты Югры» — «Чайка»— 1-1;
«Омские Ястребы» — «Кузнецкие Медведи» — 2-1;
«МХК «Спартак» — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0-1;
«СКА-1946» — «Локо» — 1-0.

Турнирная сетка плей-офф МХЛ
Календарь плей-офф МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android