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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, состоялись четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала

Восточная конференция. Вторые матчи:

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1:2 Б;

«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3:1.

Западная конференция. Первые матчи:

МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 Б;

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2:0.

Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф МХЛ выглядит следующим образом:

«Мамонты Югры» — «Чайка»— 1-1;

«Омские Ястребы» — «Кузнецкие Медведи» — 2-1;

«МХК «Спартак» — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0-1;

«СКА-1946» — «Локо» — 1-0.