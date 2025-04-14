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Генменеджер «Монреаля» назвал две причины раннего подписания Демидова

Генменеджер «Монреаля» назвал две причины раннего подписания Демидова
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал о факторах, которые привели к приезду нападающего Ивана Демидова в Монреаль.

«Вероятно, есть две основные причины: тот факт, что [СКА] выбыл раньше, чем ожидалось, и тот факт, что у нас в итоге появился шанс сыграть в плей-офф», — приводит слова Хьюза пресс-служба клуба.

Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем» 8 апреля.

19-летний россиянин прошёл весь путь в системе СКА, начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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