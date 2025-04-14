Генменеджер «Монреаля» рассказал, что больше всего поразило его в Иване Демидове

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал, какие положительные качества увидел у новичка канадской команды 19-летнего россиянина Ивана Демидова.

— С тех пор как мы впервые встретились с ним в Лас-Вегасе, он всегда был таким: скромный молодой человек, но в то же время уверенный в себе. Ему не нужно говорить людям, что он хороший, он сам чувствует это. Однако когда я вижу человека, обладающего таким балансом, знаю, что его уверенность исходит изнутри, это всегда производит на меня впечатление. Он также очень легко общается с людьми, — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Демидов дебютирует за «Монреаль Канадиенс» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь с 14 на 15 апреля мск.