Генменеджер «Монреаля» похвалил Ротенберга за подготовку Ивана Демидова к играм в НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал о подготовке 19-летнего россиянина Ивана Демидова к переходу в Национальную хоккейную лигу.

«Не думаю, что есть более страстные болельщики, чем наши, — по крайней мере, в хоккейном мире. Поэтому они хотели бы, чтобы он играл всё время, в любых ситуациях.

Если отдавать должное главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, у него было видение. Мы прилетели и обсудили с ним это. В течение года у него был взгляд на то, что бы он хотел видеть от Демидова как хоккеиста, и это касалось не только игры в атаке. Ему нужно было изменить себя при владении шайбой, при обороне, борьбе за шайбу и в других вещах. Мы со всем этим согласились, чтобы Демидов добился у нас успеха. Надеемся, что вся эта работа сделает его переход в НХЛ плавным», — приводит слова Хьюза официальный сайт «Монреаля».

Ранее стало известно, что Демидов дебютирует за «Монреаль Канадиенс» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь с 14 на 15 апреля мск.