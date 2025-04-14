Генменеджер «Монреаля» Хьюз высказался о ходе перестройки команды

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал о ходе перестройки команды и о том, где находятся «Канадиенс» в этом сезоне.

«Мы рады, что [Иван Демидов] с нами, но, очевидно, сейчас мы сосредоточены на том, чтобы постараться хорошо закончить сезон, поскольку из 82 игр нам осталось провести всего две. Надо отдать должное тренерам и игрокам, которые поставили себя в такое положение. Мы были бы рады [участвовать в этой серии]. Это дало бы нам ещё больше опыта, поскольку наша команда продолжает расти», — приводит слова Хьюза пресс-служба клуба.

Напомним, российский форвард Иван Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

«Монреаль Канадиенс» после 80 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 88 очков.