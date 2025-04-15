Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 14 апреля 2025 года

14 апреля прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Хоккей. ВХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала.
Восточная конференция. Вторые матчи:
ХК «Норильск» — ХК «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:4 ОТ;
«Магнитка» (Магнитогорск) — «Динамо-Спб» (Санкт-Петербург) — 0:3.
Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф МХЛ выглядит следующим образом:
ХК «Норильск» — ХК «Югра» — 0-3;
«Магнитка» — «Динамо-Спб» — 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2-0;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 2-0.