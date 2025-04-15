Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр завершит карьеру после нынешнего сезона — TSN

Нападающий и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр планирует завершить карьеру после нынешнего сезона. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, клуб организует во вторник, 15 апреля, пресс-конференцию, на которой 36-летний хоккеист объявит о своём уходе из-за проблем со здоровьем.

Напомним, у Кутюра в начале сезона-2023/2024 были выявлены серьёзные проблемы из-за травмы нижней части тела, полученной на тренировке в межсезонье. Он провёл шесть игр, после чего не выходил на лёд с 31 января 2024 года.

Кутюр дебютировал в НХЛ 25 октября 2009 года и принял участие в 933 играх в 15 сезонах за «Шаркс». Перед стартом сезона-2019/2020 он был назначен капитаном.

Также Кутюр был членом сборной Канады, завоевавшей золото на чемпионате мира в 2016 году в Торонто.