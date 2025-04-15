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Генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз назвал сильные стороны Ивана Демидова

Генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз назвал сильные стороны Ивана Демидова
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз выделил сильные стороны российского нападающего Ивана Демидова.

«Когда мы его выбирали, в основном смотрели видео. Пойти посмотреть его игру лично — это было определённо нечто другое. Он обладает уникальным сочетанием таланта, хоккейного чутья и обманчивого эффекта. На мой взгляд, его способность двигаться вбок действительно уникальна. Я всегда думал, что у некоторых игроков есть этот навык, но не все делают это очень быстро. Я думаю, [благодаря] его боковым перемещениям он охватывает бо́льшую территорию, контролируя шайбу. Ну что ж, посмотрим. Здесь ему придётся привыкать к другому типу хоккея», — приводит слова Хьюза официальный сайт «Монреаля».

Ранее стало известно, что Демидов дебютирует за «Монреаль Канадиенс» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь с 14 на 15 апреля мск.

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