Генменеджер «Монреаля» — о Демидове: он очень зрелый молодой человек для своего возраста

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал, с какими трудностями придётся столкнуться российскому нападающему Ивану Демидову, адаптируясь к новой стране, иностранному языку и другой хоккейной системе.

«Думаю, ему предстоит ко многому приспособиться. Ему 19 лет, он уезжает и оставляет свою семью, так что, думаю, ему придётся привыкать к новому. Думаю, что он очень зрелый молодой человек для своего возраста, но ещё неизвестно, как мы сможем со всем этим справиться», — приводит слова Хьюза пресс-служба «Монреаля».

Ранее стало известно, что Демидов дебютирует за «Монреаль Канадиенс» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь с 14 на 15 апреля мск.