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Генменеджер «Монреаля» высказался о большом интересе к приезду Демидова

Генменеджер «Монреаля» высказался о большом интересе к приезду Демидова
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал большой интерес к приезду российского нападающего Ивана Демидова.

«Это ещё один фактор, который делает Монреаль лучшим хоккейным городом в мире. Мы часто видим это в футболе по всему миру. Когда присутствует страсть, вместе с ней приходят и другие аспекты. Но у меня сложилось впечатление, что Иван чувствовал себя желанным гостем в Монреале», — приводит слова Хьюза пресс-служба «Монреаля».

Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.

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