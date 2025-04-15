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Фальковский обнимал Пакетта, Подъяпольский падал в ворота. Яркие фото победы «Ак Барса»

Фальковский обнимал Пакетта, Подъяпольский падал в ворота. Яркие фото победы «Ак Барса»
ХК «Динамо»
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14 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Гости одержали сухую победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ак Барс» ведёт в серии — 2-0.

В первом периоде нападающий казанцев Дмитрий Кателевский с передач Никиты Дыняка и Митчелла Миллера открыл счёт во встрече, а в третьей двадцатиминутке Альберт Яруллин забросил вторую шайбу гостей. Его ассистентами выступили Степан Фальковский и Семён Кошелев. Следующие два матча серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся в Казани 16 и 18 апреля.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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