Реакция 21-тысячной арены «Монреаля» на круг новичка Ивана Демидова
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Сегодня, 15 апреля, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоится очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» примет на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00 2:0 Демидов (Мэтисон) – 13:32 2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)
В этой встрече российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов дебютирует в НХЛ. Перед игрой россиянин прокатился вокруг домашней площадки, а болельщики «Канадиенс» встретили его бурными овациями.
Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.
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