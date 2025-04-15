Реакция 21-тысячной арены «Монреаля» на круг новичка Ивана Демидова

Сегодня, 15 апреля, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоится очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» примет на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс».

В этой встрече российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов дебютирует в НХЛ. Перед игрой россиянин прокатился вокруг домашней площадки, а болельщики «Канадиенс» встретили его бурными овациями.

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Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.