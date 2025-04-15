НХЛ обратилась к Демидову перед его дебютом в лиге

На официальной странице НХЛ обратились к российскому нападающему «Монреаль Канадиенс» Ивану Демидову накануне его дебюта в лиге. Форвард дебютирует в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

«Добро пожаловать в Монреаль, Иван Демидов!» — написано на официальной странице НХЛ в социальной сети X.

Перед игрой Демидов прокатился вокруг домашней площадки, а болельщики «Канадиенс» встретили его бурными овациями.

Иван подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, оказавшись лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 встрече и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.