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НХЛ обратилась к Демидову перед его дебютом в лиге

НХЛ обратилась к Демидову перед его дебютом в лиге
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На официальной странице НХЛ обратились к российскому нападающему «Монреаль Канадиенс» Ивану Демидову накануне его дебюта в лиге. Форвард дебютирует в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)    

«Добро пожаловать в Монреаль, Иван Демидов!» — написано на официальной странице НХЛ в социальной сети X.

Перед игрой Демидов прокатился вокруг домашней площадки, а болельщики «Канадиенс» встретили его бурными овациями.

Иван подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, оказавшись лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 встрече и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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