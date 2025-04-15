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Иван Демидов забил гол и сделал передачу в первом периоде дебютного матча в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт во встрече 2:0 в пользу хозяев. В составе хозяев голы забивали Алекс Ньюхук и российский нападающий Иван Демидов, который проводит свой дебютный матч в НХЛ. Также на счету Демидова результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, оказавшись лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.