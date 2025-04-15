Болельщики «Монреаля» скандировали фамилию Демидова во время его первой смены в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Счёт во встрече 2:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов проводит свой первый матч в НХЛ. Россиянин отметился голом и результативной передачей. Болельщики «Канадиенс» скандировали фамилию Демидова во время его первой смены в НХЛ.

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Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.