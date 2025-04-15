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Болельщики «Монреаля» скандировали фамилию Демидова во время его первой смены в НХЛ

Болельщики «Монреаля» скандировали фамилию Демидова во время его первой смены в НХЛ
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Счёт во встрече 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов проводит свой первый матч в НХЛ. Россиянин отметился голом и результативной передачей. Болельщики «Канадиенс» скандировали фамилию Демидова во время его первой смены в НХЛ.

ВИДЕО

Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.

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