Демидов стал третьим тинейджером в истории «Монреаля», забившим в дебютном матче

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Чикаго Блэкхоукс» (2:1).

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в своём дебютном матче в НХЛ. Демидов (19 лет и 125 дней) стал третьим тинейджером в истории франшизы, который отличился в своём первом матче в лиге. До него это сделали Марк Хантер (1+0 – 8 октября 1981 года; 18 лет и 330 дней) и Берни Жоффрион (1+0 – 16 декабря 1950 года; 19 лет и 303 дня), сообщается на официальном сайте лиги.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.