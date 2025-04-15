Демидов — 4-й тинейджер в истории НХЛ, набравший дебютное очко в первые шесть минут

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Счёт во встрече 2:1 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов проводит свой первый матч в НХЛ. Россиянин отметился голом и результативной передачей. Таким образом, Демидов стал четвёртым тинейджером за последнее десятилетие, который набрал своё первое очко в НХЛ в течение первых шести минут матча. До него это удалось Максиму Комтуа, Заку Веренски и Сэму Беннетту.
Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.
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