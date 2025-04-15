«Этот парень особенный». НХЛ – о первых очках Демидова в дебютном матче лиги

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Чикаго Блэкхоукс» (2:1)

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забил гол и сделал результативную передачу в первом периоде дебютной игры в НХЛ.

«Первый гол Ивана Демидова в НХЛ. Этот ребёнок особенный», — написано на официальной странице НХЛ в социальной сети X.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.