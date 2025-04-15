Агент Ивана Демидова отреагировал на результативный дебют россиянина в НХЛ

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, прокомментировал дебют россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В первом матче НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей, огорчив голкипера «Чикаго Блэкхоукс».

«Лучшего голливудского сценария не написать… Восемь лет работы… Так горжусь!» — написал Мильштейн в соцсетях.

Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.