Агент Ивана Демидова отреагировал на результативный дебют россиянина в НХЛ
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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, прокомментировал дебют россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В первом матче НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей, огорчив голкипера «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00 2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32 2:1 Бертуцци – 18:40 (pp) 2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp) 2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39 3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)
«Лучшего голливудского сценария не написать… Восемь лет работы… Так горжусь!» — написал Мильштейн в соцсетях.
Напомним, Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля. В день вылета хоккеиста из Стамбула в Монреаль за бортом Демидова следило более 2300 человек. Это был рекордный показатель в мире на момент полёта.
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