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Журналист Sun Times – о дебюте Демидова в НХЛ: это словно матч с Овечкиным

Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп высказался о дебютном матче российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ. В этот момент «Монреаль» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В этой встрече в первом периоде Демидов забил гол и сделал результативную передачу.

«Это словно матч с Овечкиным. Болельщики взрываются в ожидании каждый раз, когда Демидов касается шайбы в зоне атаки», — написал Поуп на личной странице в социальной сети X.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.