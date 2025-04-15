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Журналист Sun Times – о дебюте Демидова в НХЛ: это словно матч с Овечкиным

Журналист Sun Times – о дебюте Демидова в НХЛ: это словно матч с Овечкиным
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Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп высказался о дебютном матче российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ. В этот момент «Монреаль» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В этой встрече в первом периоде Демидов забил гол и сделал результативную передачу.

«Это словно матч с Овечкиным. Болельщики взрываются в ожидании каждый раз, когда Демидов касается шайбы в зоне атаки», — написал Поуп на личной странице в социальной сети X.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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