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Демидов повторил достижение Свободы 41-летней давности в истории «Монреаля»

Демидов повторил достижение Свободы 41-летней давности в истории «Монреаля»
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Чикаго Блэкхоукс» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забил гол и сделал результативную передачу в первом периоде дебютной игры в НХЛ.

Иван Демидов стал вторым тинейджером в истории «Монреаля», набравшим несколько очков в дебютном матче НХЛ. До него это удавалось только чеху Петру Свободе (0+2 — 11 октября 1984 года). В целом он стал восьмым подростком в истории лиги, оформившим два очка в дебютном периоде.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

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