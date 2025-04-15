Демидов повторил достижение Свободы 41-летней давности в истории «Монреаля»

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Чикаго Блэкхоукс» (2:3).

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забил гол и сделал результативную передачу в первом периоде дебютной игры в НХЛ.

Иван Демидов стал вторым тинейджером в истории «Монреаля», набравшим несколько очков в дебютном матче НХЛ. До него это удавалось только чеху Петру Свободе (0+2 — 11 октября 1984 года). В целом он стал восьмым подростком в истории лиги, оформившим два очка в дебютном периоде.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.