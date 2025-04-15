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Монреаль – Чикаго, результат матча 15 апреля 2025, счет 3:3, 1:0 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол и пас Демидова в дебютной игре не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 Б)

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

В составе «Чикаго» забивали Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Лукас Райхель. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

За «Монреаль» отличились Алекс Ньюхук, российский нападающий Иван Демидов и Коул Кофилд. Также на счету Демидова результативная передача. Отметим, для россиянина этот матч стал дебютным в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Монреаль» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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