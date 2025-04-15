Гол и пас Демидова в дебютной игре не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 Б)
В составе «Чикаго» забивали Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Лукас Райхель. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.
За «Монреаль» отличились Алекс Ньюхук, российский нападающий Иван Демидов и Коул Кофилд. Также на счету Демидова результативная передача. Отметим, для россиянина этот матч стал дебютным в НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Монреаль» встретится с «Каролиной Харрикейнз».
- 15 апреля 2025
-
06:03
-
05:57
-
05:50
-
05:26
-
04:54
-
04:48
-
04:46
-
04:16
-
03:41
-
03:41
-
03:24
-
03:07
-
03:01
-
02:51
-
02:30
-
02:05
-
01:50
-
00:51
-
00:30
-
00:18
-
00:09
-
00:01
- 14 апреля 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:30
-
23:28
-
23:27
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:46