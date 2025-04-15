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Гол и пас Демидова в дебютной игре не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 Б)

В составе «Чикаго» забивали Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Лукас Райхель. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

За «Монреаль» отличились Алекс Ньюхук, российский нападающий Иван Демидов и Коул Кофилд. Также на счету Демидова результативная передача. Отметим, для россиянина этот матч стал дебютным в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Монреаль» встретится с «Каролиной Харрикейнз».