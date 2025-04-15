«Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами
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На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Беннетт, Родригес) – 02:22 (pp) 1:1 Ремпе (Миллер, Пярссинен) – 08:43 2:1 Вераге (Форслинг, Барков) – 24:32 3:1 Райнхарт (Барков, Джонс) – 33:54 3:2 Пярссинен (Миллер, Кайлли) – 35:55 3:3 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 37:33 3:4 Трочек (Миллер) – 43:40 (sh) 3:5 Бродзински (Крайдер, Ремпе) – 56:31
В составе победителей голами отметились Мэтт Ремпе, Юусо Пярссинен, Джей Ти Миллер, Винсент Трочек и Джонни Бродзински. За «Флориду» отличились Картер Вераге и Сэм Райнхарт, оформивший дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче обе команды сыграют с «Тампой-Бэй Лайтнинг». «Флорида» встретится с соперником 16 апреля, а «Рейнджерс» проведёт игру 18 апреля.
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