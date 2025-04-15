«Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Мэтт Ремпе, Юусо Пярссинен, Джей Ти Миллер, Винсент Трочек и Джонни Бродзински. За «Флориду» отличились Картер Вераге и Сэм Райнхарт, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче обе команды сыграют с «Тампой-Бэй Лайтнинг». «Флорида» встретится с соперником 16 апреля, а «Рейнджерс» проведёт игру 18 апреля.

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