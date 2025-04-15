Овечкин – о матчах с «Коламбусом»: в НХЛ тяжело побеждать, если забиваешь только один гол

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении команды в последних двух матчах регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекес». В первом матче «Вашингтон» проиграл со счётом 0:7, а после этого столичный клуб уступил со счётом 1:4.

«Я не думаю, что что-то не так — просто, если посмотреть на два последних матча, мы забили только одну шайбу. А в этой лиге тяжело выигрывать, если ты забиваешь только один гол. Думаю, в плей-офф нужно быть готовыми к таким матчам, и мы просто обязаны использовать свои шансы, потому что каждая мелочь будет иметь значение. Мы взрослые люди и понимаем, что на кону. Осталось два матча — и мы стараемся быть готовы», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».