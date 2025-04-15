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Овечкин – о матчах с «Коламбусом»: в НХЛ тяжело побеждать, если забиваешь только один гол

Овечкин – о матчах с «Коламбусом»: в НХЛ тяжело побеждать, если забиваешь только один гол
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении команды в последних двух матчах регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекес». В первом матче «Вашингтон» проиграл со счётом 0:7, а после этого столичный клуб уступил со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:48    

«Я не думаю, что что-то не так — просто, если посмотреть на два последних матча, мы забили только одну шайбу. А в этой лиге тяжело выигрывать, если ты забиваешь только один гол. Думаю, в плей-офф нужно быть готовыми к таким матчам, и мы просто обязаны использовать свои шансы, потому что каждая мелочь будет иметь значение. Мы взрослые люди и понимаем, что на кону. Осталось два матча — и мы стараемся быть готовы», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

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