Иван Демидов отреагировал на поддержку со стороны болельщиков «Монреаля» в дебютном матче

Новичок «Монреаль Канадиенс» 19-летний российский нападающий Иван Демидов прокомментировал отношение болельщиков клуба после своего дебютного матча в НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), в котором отметился заброшенной шайбой и результативным пасом. Во время первой смены Демидова трибуны монреальского «Белл-центра» скандировали его фамилию.

«Люблю этот город и его болельщиков», — приводит слова Демидова журналист Эрик Энджелс в социальной сети X.

В матче с «Чикаго» набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности "+1", игровое время Ивана в итоге составило 16.56.

Видео: Демидов на французском языке поприветствовал болельщиков