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Иван Демидов отреагировал на поддержку со стороны болельщиков «Монреаля» в дебютном матче

Иван Демидов отреагировал на поддержку со стороны болельщиков «Монреаля» в дебютном матче
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Новичок «Монреаль Канадиенс» 19-летний российский нападающий Иван Демидов прокомментировал отношение болельщиков клуба после своего дебютного матча в НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), в котором отметился заброшенной шайбой и результативным пасом. Во время первой смены Демидова трибуны монреальского «Белл-центра» скандировали его фамилию.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

«Люблю этот город и его болельщиков», — приводит слова Демидова журналист Эрик Энджелс в социальной сети X.

В матче с «Чикаго» набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности "+1", игровое время Ивана в итоге составило 16.56.

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Видео: Демидов на французском языке поприветствовал болельщиков

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