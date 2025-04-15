Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расклады в гонке «Монреаля» и «Коламбуса» за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке НХЛ

Расклады в гонке «Монреаля» и «Коламбуса» за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 апреля мск «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил на своём льду «Чикаго Блэкхоукс» в серии буллитов со счётом 3:4 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

Тем самым «Монреаль» не смог гарантировать себе попадание в плей-офф Восточной конференции НХЛ, набрав одно очко и оставив шансы на последнюю нераспределённую путёвку «Коламбус Блю Джекетс». В активе находящихся на восьмом месте «Канадиенс» 89 очков после 81 матча (осталась одна игра), «Блю Джекетс» с 85 очками в 80 матчах (осталось две игры) занимают девятую строчку таблицы. Соотношение побед в основное время 29:28 в пользу «Монреаля», побед в основное время и овертаймах — 37:32 в пользу «Монреаля».

Таким образом, «Канадиенс» для гарантии выхода в плей-офф достаточно набрать хотя бы одно очко. «Коламбусу» для выхода в плей-офф необходимо дважды побеждать в основное время и надеяться на поражение «Монреаля» в основное время — только в этом случае клуб из Огайо догонит канадцев по очкам (по 89) и сможет опередить по дополнительным показателям (победы в основное время 30:29).

«Канадиенс» осталось сыграть на своём льду с «Каролиной Харрикейнс» в ночь с 16 на 17 апреля мск, «Блю Джекетс» ждут матчи с «Филадельфией Флайерз» на выезде в ночь с 15 на 16 апреля мск и с «Нью-Йорк Айлендерс» дома в ночь с 17 на 18 апреля мск.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: «Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков

Материалы по теме
Видео
Гол и пас Демидова в дебютной игре не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android