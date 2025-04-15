Расклады в гонке «Монреаля» и «Коламбуса» за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке НХЛ

В ночь с 14 на 15 апреля мск «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил на своём льду «Чикаго Блэкхоукс» в серии буллитов со счётом 3:4 Б.

Тем самым «Монреаль» не смог гарантировать себе попадание в плей-офф Восточной конференции НХЛ, набрав одно очко и оставив шансы на последнюю нераспределённую путёвку «Коламбус Блю Джекетс». В активе находящихся на восьмом месте «Канадиенс» 89 очков после 81 матча (осталась одна игра), «Блю Джекетс» с 85 очками в 80 матчах (осталось две игры) занимают девятую строчку таблицы. Соотношение побед в основное время 29:28 в пользу «Монреаля», побед в основное время и овертаймах — 37:32 в пользу «Монреаля».

Таким образом, «Канадиенс» для гарантии выхода в плей-офф достаточно набрать хотя бы одно очко. «Коламбусу» для выхода в плей-офф необходимо дважды побеждать в основное время и надеяться на поражение «Монреаля» в основное время — только в этом случае клуб из Огайо догонит канадцев по очкам (по 89) и сможет опередить по дополнительным показателям (победы в основное время 30:29).

«Канадиенс» осталось сыграть на своём льду с «Каролиной Харрикейнс» в ночь с 16 на 17 апреля мск, «Блю Джекетс» ждут матчи с «Филадельфией Флайерз» на выезде в ночь с 15 на 16 апреля мск и с «Нью-Йорк Айлендерс» дома в ночь с 17 на 18 апреля мск.

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