Иван Демидов признан первой звездой матча с «Чикаго» в своей дебютной игре в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 Б). После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала лучших её хоккеистов.

Первой звездой матча признан российский форвард «Монреаля» Иван Демидов, записавший в свой актив забитый гол и одну результативную передачу. Второй звездой стал американский форвард «Чикаго» Фрэнк Назар, отметившийся заброшенной шайбой.

Третья звезда — ещё один игрок «Чикаго» — американский защитник Алекс Власик.

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