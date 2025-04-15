Иван Демидов признан первой звездой матча с «Чикаго» в своей дебютной игре в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 Б). После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала лучших её хоккеистов.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00 2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32 2:1 Бертуцци – 18:40 (pp) 2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp) 2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39 3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp) 3:4 Назар – 65:00
Первой звездой матча признан российский форвард «Монреаля» Иван Демидов, записавший в свой актив забитый гол и одну результативную передачу. Второй звездой стал американский форвард «Чикаго» Фрэнк Назар, отметившийся заброшенной шайбой.
Третья звезда — ещё один игрок «Чикаго» — американский защитник Алекс Власик.
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