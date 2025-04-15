Иван Демидов установил новый рекорд XXI века в истории «Монреаля» в дебютной игре за клуб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б). Российский нападающий хозяев Иван Демидов отметился голом и ассистом.
Демидов проводил свой дебютный матч за клуб и в НХЛ. На момент игры россиянину было 19 лет и 125 дней. Он стал самым молодым игроком клуба в XXI веке, сумевшим набрать 2+ очка в дебютном матче. В общей истории клуба — это второй показатель. Петр Свобода в возрасте 18 лет и 240 дней набирал столько же очков в 1984 году.
Все следующие в списке хоккеисты набирали 2+ очка в возрасте 20 лет и старше.
Демидов на французском языке поприветствовал болельщиков
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