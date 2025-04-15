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«Монреаль» обратился к Ивану Демидову после его яркого дебюта за клуб в НХЛ

«Монреаль» обратился к Ивану Демидову после его яркого дебюта за клуб в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б). Российский нападающий хозяев Иван Демидов отметился голом и ассистом, а после матча пресс-служба клуба отреагировала на это событие.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

«Ты волшебник, Иван Демидов», — говорится в соцсетях канадского клуба. Напомним, эта игра была для Демидова первой в НХЛ. Ранее он выступал за санкт-петербургский СКА.

Иван подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, оказавшись лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 встрече и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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