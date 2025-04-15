«Монреаль» обратился к Ивану Демидову после его яркого дебюта за клуб в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б). Российский нападающий хозяев Иван Демидов отметился голом и ассистом, а после матча пресс-служба клуба отреагировала на это событие.
«Ты волшебник, Иван Демидов», — говорится в соцсетях канадского клуба. Напомним, эта игра была для Демидова первой в НХЛ. Ранее он выступал за санкт-петербургский СКА.
Иван подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом 8 апреля.
В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, оказавшись лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 встрече и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.
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