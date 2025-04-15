«Монреаль» опубликовал фото Демидова с трофейными шайбами после дебютных ассиста и гола

Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» опубликовала в социальных сетях фотографию 19-летнего российского нападающего Ивана Демидова с памятными шайбами после дебютного матча в Национальной хоккейной лиге. Соперником «Монреаля» в этот вечер был «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б).

Фото: ХК «Монреаль Канадиенс»

На исходе шестой минуты игры Демидов набрал своё первое очко в НХЛ, выполнив результативный пас из-за ворот на Алекса Ньюхука. На 14-й минуте российский форвард забросил дебютную шайбу в североамериканской лиге, подобрав отскок от борта и переиграв вратаря один на один.

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