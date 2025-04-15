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«Монреаль» опубликовал фото Демидова с трофейными шайбами после дебютных ассиста и гола

«Монреаль» опубликовал фото Демидова с трофейными шайбами после дебютных ассиста и гола
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Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» опубликовала в социальных сетях фотографию 19-летнего российского нападающего Ивана Демидова с памятными шайбами после дебютного матча в Национальной хоккейной лиге. Соперником «Монреаля» в этот вечер был «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

Фото: ХК «Монреаль Канадиенс»

На исходе шестой минуты игры Демидов набрал своё первое очко в НХЛ, выполнив результативный пас из-за ворот на Алекса Ньюхука. На 14-й минуте российский форвард забросил дебютную шайбу в североамериканской лиге, подобрав отскок от борта и переиграв вратаря один на один.

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