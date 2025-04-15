«Это безумие». Иван Демидов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ за «Монреаль»

Новичок «Монреаль Канадиенс» 19-летний российский нападающий Иван Демидов прокомментировал отношение болельщиков клуба после своего дебютного матча в НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), в котором он отметился заброшенной шайбой и результативным пасом.

«Это безумие. Я чувствую, что фанаты меня любят, и это круто. Да, это потрясающе», — приводит слова российского хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, во время первой смены Демидова трибуны монреальского «Белл-центра» скандировали его фамилию. После окончания встречи Демидов был признан первой звездой данного матча. Он также установил ряд редких достижений в истории «Канадиенс».

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