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«Это безумие». Иван Демидов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ за «Монреаль»

«Это безумие». Иван Демидов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ за «Монреаль»
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Новичок «Монреаль Канадиенс» 19-летний российский нападающий Иван Демидов прокомментировал отношение болельщиков клуба после своего дебютного матча в НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), в котором он отметился заброшенной шайбой и результативным пасом.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

«Это безумие. Я чувствую, что фанаты меня любят, и это круто. Да, это потрясающе», — приводит слова российского хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, во время первой смены Демидова трибуны монреальского «Белл-центра» скандировали его фамилию. После окончания встречи Демидов был признан первой звездой данного матча. Он также установил ряд редких достижений в истории «Канадиенс».

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