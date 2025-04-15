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«Сан-Хосе» уступил «Ванкуверу» в овертайме с голом Селебрини, проиграв 10-й матч подряд

В ночь с 14 на 15 апреля мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

На 25-й минуте счёт открыл первый номер драфта-2024 нападающий «Шаркс» Маклин Селебрини, реализовавший большинство. На 50-й минуте Линус Карлссон забросил ответную шайбу «Кэнакс». За 18 секунд до конца овертайма победный гол «Ванкувера» оформил Джейк Дебраск.

Для занимающего последнее место в Западной конференции «Сан-Хосе» это поражение стало 10-м подряд. «Кэнакс» выиграли третий матч из последних четырёх, но уже утратили шансы на плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.