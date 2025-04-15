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Ванкувер Кэнакс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 15 апреля 2025, счет 2:1 OT, НХЛ 2024-2025

«Сан-Хосе» уступил «Ванкуверу» в овертайме с голом Селебрини, проиграв 10-й матч подряд
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В ночь с 14 на 15 апреля мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Тоффоли, Каньони) – 24:20 (pp)     1:1 Карлссон (Блюгерс, О'Коннор) – 49:03     2:1 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 64:42    

На 25-й минуте счёт открыл первый номер драфта-2024 нападающий «Шаркс» Маклин Селебрини, реализовавший большинство. На 50-й минуте Линус Карлссон забросил ответную шайбу «Кэнакс». За 18 секунд до конца овертайма победный гол «Ванкувера» оформил Джейк Дебраск.

Для занимающего последнее место в Западной конференции «Сан-Хосе» это поражение стало 10-м подряд. «Кэнакс» выиграли третий матч из последних четырёх, но уже утратили шансы на плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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