Огненный дебют Ивана Демидова в НХЛ, стычка звёзд «Реала» на тренировке. Главное к утру

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов блестяще дебютировал в НХЛ, отметившись результативным пасом и голом, испанские СМИ сообщают о конфликте Джуда Беллингема и Антонио Рюдигера на тренировке «Реала», «Ак Барс» выиграл второй выездной матч серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».