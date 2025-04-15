Огненный дебют Ивана Демидова в НХЛ, стычка звёзд «Реала» на тренировке. Главное к утру
19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов блестяще дебютировал в НХЛ, отметившись результативным пасом и голом, испанские СМИ сообщают о конфликте Джуда Беллингема и Антонио Рюдигера на тренировке «Реала», «Ак Барс» выиграл второй выездной матч серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Иван Демидов забил гол и сделал передачу в первом периоде дебютного матча в НХЛ.
- На тренировке «Реала» произошла стычка между Рюдигером и Беллингемом — источник.
- «Ак Барс» одержал сухую победу над московским «Динамо» и упрочил лидерство в серии.
- Гол и пас Демидова в дебютной игре не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго».
- «Калгари» объявил о подписании двустороннего контракта с российским вратарём Сергеевым.
- «Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами.
- Расклады в гонке «Монреаля» и «Коламбуса» за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке НХЛ.
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