Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

15 апреля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, КХЛ, волейбол, теннис, Иван Демидов в НХЛ

Огненный дебют Ивана Демидова в НХЛ, стычка звёзд «Реала» на тренировке. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов блестяще дебютировал в НХЛ, отметившись результативным пасом и голом, испанские СМИ сообщают о конфликте Джуда Беллингема и Антонио Рюдигера на тренировке «Реала», «Ак Барс» выиграл второй выездной матч серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Иван Демидов забил гол и сделал передачу в первом периоде дебютного матча в НХЛ.
  2. На тренировке «Реала» произошла стычка между Рюдигером и Беллингемом — источник.
  3. «Ак Барс» одержал сухую победу над московским «Динамо» и упрочил лидерство в серии.
  4. Гол и пас Демидова в дебютной игре не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго».
  5. «Калгари» объявил о подписании двустороннего контракта с российским вратарём Сергеевым.
  6. «Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ с восемью голами.
  7. Расклады в гонке «Монреаля» и «Коламбуса» за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке НХЛ.
  8. Диана Шнайдер одолела Веронику Кудерметову в первом круге турнира в Штутгарте.
  9. Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира в Барселоне, где может сыграть с Вавринкой.
  10. Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Соболенко.
  11. Волейболистки «Локомотива» совершили камбэк и спаслись от поражения в финальной серии ЧР.
Материалы по теме
Топ-события вторника: «Спартак» — «Урал», «Боруссия» vs «Барса» и «Авангард» против «Локо»
Топ-события вторника: «Спартак» — «Урал», «Боруссия» vs «Барса» и «Авангард» против «Локо»
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 апреля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android