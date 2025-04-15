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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Юханссон (Ларкин, Берггрен) – 04:27     1:1 Биксель (Бенн, Рантанен) – 07:15     2:1 Дебринкэт (Кейн, Каспер) – 13:52     2:2 Дадонов (Хинц) – 29:00     2:3 Блэквелл (Стил, Сеси) – 31:25 (sh)     3:3 Берггрен (Рэймонд, Зайдер) – 41:15     4:3 Зайдер (Рэймонд, Ларкин) – 44:19 (pp)     5:3 Рэймонд – 49:49     5:4 Джонстон (Бенн, Смит) – 52:56     6:4 Тарасенко (Расмуссен, Зайдер) – 58:04    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Беннетт, Родригес) – 02:22 (pp)     1:1 Ремпе (Миллер, Пярссинен) – 08:43     2:1 Вераге (Форслинг, Барков) – 24:32     3:1 Райнхарт (Барков, Джонс) – 33:54     3:2 Пярссинен (Миллер, Кайлли) – 35:55     3:3 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 37:33     3:4 Трочек (Миллер) – 43:40 (sh)     3:5 Бродзински (Крайдер, Ремпе) – 56:31    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 7
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 О'Райлли (Форсберг) – 06:10 (pp)     1:1 Кесселринг (Коул, Керфут) – 12:30     1:2 Бьюгстад (Керфут, Стенлунд) – 18:21     1:3 Кули (Келлер) – 23:03     1:4 Шмальц (Хэйтон, Келлер) – 24:13 (pp)     2:4 Евангелиста (О'Райлли, Шей) – 31:01     3:4 Бантинг (Вуд, Бэррон) – 34:20     3:5 Келлер (Кули, Кесселринг) – 52:05     3:6 Келлер (Гюнтер, Кули) – 58:13     3:7 Стенлунд (Мяяття, Керфут) – 59:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фёгеле (Дано, Мур) – 02:55     0:2 Байфилд (Кемпе, Фиала) – 09:26 (pp)     0:3 Гавриков (Мур, Фёгеле) – 18:45     0:4 Фиала (Кемпе, Копитар) – 27:43 (pp)     0:5 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 48:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Тоффоли, Каньони) – 24:20 (pp)     1:1 Карлссон (Блюгерс, О'Коннор) – 49:03     2:1 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 64:42    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 80 сыгранных матчей.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 114 очками после 81 сыгранной встречи.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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