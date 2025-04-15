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«Это было элитное исполнение». Главный тренер «Монреаля» — о шайбе Демидова

«Это было элитное исполнение». Главный тренер «Монреаля» — о шайбе Демидова
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал заброшенную шайбу 19-летнего российского нападающего Ивана Демидова в дебютной игре за канадский клуб.

«Это было элитное исполнение с обманным движением с перекладыванием шайбы на неудобную руку. Это было действительно здорово», — приводит слова Сан-Луи официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б) набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности «+1», игровое время Ивана в итоге составило 16.56.

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