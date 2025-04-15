Маклин Селебрини увеличил отрыв от Матвея Мичкова в топ-3 гонки новичков НХЛ

Первый номер драфта-2024 НХЛ нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (7:8 OT). Благодаря этому Маклин опередил по голам российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова и увеличил отрыв от него в гонке новичков НХЛ.

Теперь в активе Селебрини 63 очка (25+38), он занимает в гонке второе место. Мичков с 60 очками (24+36) находится на третьей строчке рейтинга. Самым результативным среди всех новичков текущего сезона НХЛ остаётся защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, на счету которого 66 очков (6+60).

До конца регулярного чемпионата «Филадельфии» осталось провести два матча, «Монреалю» и «Сан-Хосе» — по одному.

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