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Маклин Селебрини увеличил отрыв от Матвея Мичкова в топ-3 гонки новичков НХЛ

Маклин Селебрини увеличил отрыв от Матвея Мичкова в топ-3 гонки новичков НХЛ
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Первый номер драфта-2024 НХЛ нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (7:8 OT). Благодаря этому Маклин опередил по голам российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова и увеличил отрыв от него в гонке новичков НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Тоффоли, Каньони) – 24:20 (pp)     1:1 Карлссон (Блюгерс, О'Коннор) – 49:03     2:1 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 64:42    

Теперь в активе Селебрини 63 очка (25+38), он занимает в гонке второе место. Мичков с 60 очками (24+36) находится на третьей строчке рейтинга. Самым результативным среди всех новичков текущего сезона НХЛ остаётся защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, на счету которого 66 очков (6+60).

До конца регулярного чемпионата «Филадельфии» осталось провести два матча, «Монреалю» и «Сан-Хосе» — по одному.

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