Экс-форвард клубов НХЛ одной фразой отреагировал на дебют Демидова за «Монреаль»

Бывший нападающий клубов НХЛ Пол Биссоннетт одной фразой отреагировал на дебют 19-летнего форварда Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».

«Русское вторжение», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х, приложив к фразе флаг России.

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности «+1», игровое время Ивана в итоге составило 16.56.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б).