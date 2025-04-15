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Иван Демидов вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Иван Демидов вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
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19-летний форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Нападающий во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б) забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд. В игре с «Даллас Старз» (6:4) хоккеист забил гол и отдал две результативные передачи.

Первая звезда игрового дня — нападающий «Юты» Клейтон Келлер, который в игре с «Нэшвилл Предаторз» (7:3) записал на свой счёт 2+2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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