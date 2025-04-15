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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 15 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 15 апреля 2025 года
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Сегодня, 15 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 16:30 мск в Омске состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Авангард» примет на своём льду ярославский «Локомотив».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 в Москве местный «Спартак» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра состоится на стадионе «Мегаспорт».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 15 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард» — 1-1;
«Салават Юлаев» – «Спартак» — 1-1;
«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) — 2-0;
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) — 0-2.

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