«Однозначно нет». Плющев — о том, вернёт ли Кузнецов тот уровень, что был в «Вашингтоне»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий Евгений Кузнецов уже не вернёт свой уровень игры, который показывал в «Вашингтон Кэпиталз».

— Есть шанс, что Кузнецов ещё вернется на тот уровень, который демонстрировал лет пять назад в «Вашингтоне», или он уже идёт по нисходящей?

— Однозначно нет. Ведь он тогда был моложе. Да и количество травм, полученных за последние годы, не располагает к тому, чтобы он вернулся на позиции времен выступления с Александром Овечкиным, Димой Орловым. Но это совершенно нормально — люди взрослеют, а возраст берет своё. Хоккей — игра контактная. Здесь есть не только травмы, но и микроповреждения, которые тоже тяжеловато переносятся. Но давайте не будем в физиологию уходить… Сейчас у Евгения сложная ситуация, не знаю, какое он для себя примет решение: продолжать карьеру, не продолжать, искать новый клуб? Но думаю, что в том же Челябинске ему уже будут совсем не рады, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

В регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.