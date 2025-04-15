Иван Демидов повторил достижения Остона Мэттьюса и Маклина Селебрини в НХЛ

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в первом периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Демидов стал восьмым игроком моложе 20 лет, записавшим на свой счёт более одного очка в первом периоде дебютного матча в НХЛ. Ранее данным достижением отметились Маклин Селебрини, Остон Мэттьюс, Джонатан Юбердо, Шейн Доан, Ларри Мёрфи, Кевин Лавалле и Боб Келли.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б).