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Роман Ротенберг отреагировал на дебютный матч Ивана Демидова за «Монреаль»

Роман Ротенберг отреагировал на дебютный матч Ивана Демидова за «Монреаль»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на дебютный матч 19-летнего нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».

«Ваня, мы тобой гордимся! Только вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности «+1», игровое время Ивана в итоге составило 16.56.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    
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